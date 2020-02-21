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تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في مناطق المملكة

تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في مناطق المملكة
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض ،الشرقية ، نجران)، فيما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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