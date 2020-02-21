الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

توقعات درجات الحرارة.. جازان الأعلى وتبوك وطريف 5 درجات فقط

توقعات درجات الحرارة.. جازان الأعلى وتبوك وطريف 5 درجات فقط
0

تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد، أن تسجل جازان أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بـ31 درجة مئوية، فيما تسجل تبوك وطريف أدنى درجات الحرارة والتي تصل إلى 5 درجات مئوية، يوم الجمعة، بمشيئة الله.

وتضمنت توقعات الأرصاد نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة.

وذكرت الهيئة أن هذه الحالة تشمل مناطق الجوف والحدود الشمالية والقصيم وحائل والرياض والمنطقة الشرقية ونجران وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، مشيرة إلى أن انخفاضاً ملموساً لدرجات الحرارة سيطرأ على شمال ووسط وشرق المملكة.

مواد ذات صلة

توقعات طقس الجمعة.. رياح نشطة وأتربة وانخفاض حاد في درجات الحرارة

توقعات طقس الجمعة.. رياح نشطة وأتربة وانخفاض حاد في درجات الحرارة

«الحصيني» يتوقع موجة برد جديدة على المملكة تبدأ مساء اليوم

«الحصيني» يتوقع موجة برد جديدة على المملكة تبدأ مساء اليوم

توقعات «الأرصاد»: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح على هذه المناطق

توقعات «الأرصاد»: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح على هذه المناطق

«الأرصاد» تتوقع زيادة فرصة هطول الأمطار مساء اليوم على 3 مناطق

«الأرصاد» تتوقع زيادة فرصة هطول الأمطار مساء اليوم على 3 مناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>