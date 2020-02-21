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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث مع وزير خارجية أمريكا

ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث مع وزير خارجية أمريكا
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تواصل – فريق التحرير:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض، الخمس، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المتعددة بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

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