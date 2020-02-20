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بعد إغلاق «نظام نور».. التعليم توضح الخطوة التالية لـ «حركة النقل»

بعد إغلاق «نظام نور».. التعليم توضح الخطوة التالية لـ «حركة النقل»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة التعليم الخطوة التالية بعد إغلاق باب التقديم في نظام “نور” على حركة النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية.

وأضافت أن الخطوة المقبلة بعد إغلاق النظام هي طباعة الإقرار والاستمارة، وذلك بتاريخ 6/ 7/ 1441هـ ولمدة (5) أيام، ومن ثم رفعها على النظام مرة أخرى لإتمام طلب النقل.

وتابعت الوزارة أن باب التقديم في نظام «نور» على حركة النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية، وتحديث البيانات واعتمادها، سيتم إغلاقه في تمام الساعة الـ12 ليلاً .

ودعت وزارة التعليم الراغبين في التقدم لحركة النقل لهذا العام بسرعة إدخال الرغبات قبل موعد الإغلاق، مضيفة أنه بالإمكان الانسحاب من الحركة عن طريق حذف جميع الرغبات قبل إغلاق النظام ضمن حركة النقل 1441هـ.

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