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مواطنة تضع أربعة توائم في الدمام.. حالتهم مستقرة

مواطنة تضع أربعة توائم في الدمام.. حالتهم مستقرة
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تواصل – فريق التحرير:

وضعت مواطنة تبلغ من العمر 28 عاما، 4 توائم بمستشفى الولادة بالدمام أمس الأربعاء، حيث يعتبر هذا الحمل الثاني لها وتتمتع هي وأطفالها بصحة جيدة.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى الولادة والأطفال بالدمام، الدكتور عبدالوهاب الجباري؛ أن الحمل الثاني للمواطنة استمر ٣٤ أسبوعًا و٦ أيام؛ حيث استدعت حالتها إجراء عملية قيصرية بعد متابعة مع الفريق الطبي المتخصص.

وقال إنه تم عبر العملية استخراج 4 مواليد (٣ أطفال وطفلة)، ونقل طاقم المستشفى المواليد إلى العناية المركزة لحديثي الولادة (المستوى الثالث)، وحالتهم مستقرة، وتم توصيلهم بالأجهزة الطبية الداعمة بالتنفس العادي؛ حيث كانت أوزان التوائم الأربعة تتراوح بين ١٦٠٠ – ٢٠٠٠ جرام، مؤكدا أن التوائم بحالة مستقرة.

ورفع والد التوائم الأربعة شكره للفريق الطبي المشرف على الحالة والإدارة وجميع العاملين بالمستشفى؛ على الرعاية الطبية للمواليد.

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