رئيس هيئة النقل يكشف حقيقة إنشاء مسارات جديدة لقطار الحرمين

تواصل – فريق التحرير:

أكد رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح أنه لا يوجد لدى الجهات المختصة في الوقت الحالي توجه نحو توسيع شبكة النقل بالقطارات السريعة وإنشاء مسارات جديدة مرتبطة بمسار قطار الحرمين.

وقال الرميح – في حديث لبرنامج “بودكاست سقراط” – إن شبكة قطار الحرمين الحالية تمثل عموداً فقرياً يمكن البناء عليه وتوسيعه.

وأضاف أنه كانت هناك فكرة لربطه بحائل والقصيم من المدينة؛ لكن هذه الفكرة قيد إعادة الدراسة.

وتابع الرميح أن وجود الرغبة العامة في تنفيذ مشروعٍ ما لا تكفي وحدها لإقرار مثل هذه المشاريع الكبيرة؛ إذ لا بد من دراسة الجدوى والتخطيط الجيد.