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«عمل جازان» يوضح أسباب نقل نزلاء دار المسنين إلى خارج المنطقة

«عمل جازان» يوضح أسباب نقل نزلاء دار المسنين إلى خارج المنطقة
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تواصل – جازان:

أرجع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في جازان قرار نقل نزلاء دار المسنين إلى خارج المنطقة وتوزيعهم على عدد من المناطق إلى كونه إجراءً مؤقتاً لحين تجهيز المبنى الجديد بالمنطقة.

أوضح ذلك مدير فرع العمل بجازان أحمد القنفذي- وفقاً لـ«عكاظ» -، وذكر أن قرار نقل نزلاء دار المسنين إلى خارج المنطقة مؤقت لحين اكتمال مشروع دار الرعاية الاجتماعية بجازان الذي يعد مركزا ضخما يتوافر فيه جميع متطلبات الحياة الكريمة للنزلاء.

وأوضح أن أعداد النزلاء في الدار قليل، وبعضهم لا عائلات لهم. مشيرا إلى أنه لا يتم استقبال أي شخص بالدار إذا كان له أبناء. وأوضح القنفذي أن نسبة الإنجار في مشروع دار الرعاية تجاوزت 50%.

يشار إلى أن مبنى دار الرعاية الاجتماعية بجازان بدئ العمل فيه عام 2015 بقيمة 46 مليون ريال على أن يتم الانتهاء منه في 2017، الأمر الذي وضعه في قائمة المشاريع المتعثرة بالمنطقة.

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