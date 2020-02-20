شرطة جازان تلقي القبض على مواطن حرق زوجته بـ«البنزين»

تواصل – جازان:

ألقت شرطة منطقة جازان القبض على شخص تسبب في حرق زوجته بسكب مادة البنزين عليها وإشعال النار بها.

وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، أنه إشارة إلى ما تم تداوله عن اعتداء مواطن على زوجته في إحدى القرى بمنطقة جازان، فقد باشرت الجهات الأمنية حريقاً في منزل بقرية صليبة يوم الثلاثاء الماضي، نتج عنه إصابة صاحب المنزل وزوجته ونقلهما للمستشفى.

وأضاف المتحدث وفقاً لـ”عكاظ”: “اتضح من التحقيقات الأولية وجود شبهة جنائية في قيام الزوج بتعمد إشعال الحريق حيث تم إيقافه بتهمة الاعتداء على ما دون النفس لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامية”.