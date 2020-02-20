وظائف شاغرة بجامعة الحدود الشمالية.. الشروط ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن رغبتها في استقطاب عدد من الكفاءات الوطنية المتميزة (للرجال والنساء) ممن يكملون دراساتهم في الخارج في عدد من التخصصات، للعمل في مقر الجامعة بعرعر وفروعها في كل من (رفحاء وطريف والعويقيلة)، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس والماجستير بتقدير لا يقل عن جيد جدًّا.

3- أن يكون المتقدم منتظمًا في برنامج الدكتوراه أو ما يعادلها.

4- أن تكون الجامعة التي يدرس بها المتقدم حاليًّا ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم حسب تصنيف QS.

5- أن يكون نظام الدراسة للمراحل الثلاث (بكالوريوس- ماجستير- دكتوراه) عن طريق الانتظام الكامل والتفرغ التام في بلد الدراسة.

6- أن يتواءم التخصص العام للمتقدم في الدرجات الثلاث: بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه.

7- أن يكون المتقدم لائقًا طبيًّا للعمل بالوظيفة المستقطب لها.

8- اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية وأي اختبارات تراها الجامعة.

9- ألا يكون المتقدم موظفًا بجهة حكومية عند التقديم.

الطلبات (الوثائق المطلوب إرفاقها إلكترونيًّا):

1- السيرة الذاتية.

2- صورة من شهادة المؤهل العلمي (الماجستير والبكالوريوس).

3- صورة المعادلة إذا كان المؤهل من خارج المملكة.

4- صورة من شهادة الامتياز للتخصصات الصحية.

5- صورة من مؤهل الزمالة الطبية (إن وجد) للتخصصات الصحية.

6- صورة من الهوية الوطنية.

7- صورة من خطاب قبول الدكتوراه.

8- مشهد دراسي من الجامعة موضحًا ​فيه التخصص العام والدقيق الذي يدرس فيه المتقدم حاليًّا.​

ملاحظة:

– ترفع جميع الوثائق في ملف واحد من نوع (PDF).

– سيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل أو غير صحيح البيانات والوثائق.

– للتواصل والاستفسار على البريد الإلكتروني: (jobs@nbu.edu.sa)

تاريخ التقديم :

– يبدأ التقديم يوم الأحد بمشيئة الله بتاريخ 29/ 06/ 1441هـ، وينتهي يوم الخميس بتاريخ 10/ 07/ 1441هـ.

رابط التقديم : (اضغط هنا).