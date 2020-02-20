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تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا» في إيران

تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا» في إيران
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تواصل- وكالات الأنباء :

سجلت إيران، اليوم الخميس، حالتين مصابتين بفيروس كورونا شمال البلاد، وذلك بعد 24 ساعة من إعلانها أول حالتي إصابة بالفيروس.

وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) نقلت عن مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الصحة كيانوش جهانبور القول: “تظهر الاختبارات الأولية تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا”.

وأضاف المسؤول: “خلال اليومين الماضيين، تم الاشتباه في حالات إصابة بفيروس کورونا في مدينة قم، وتم نشر فرق الكشف وإدارة الأمراض المعدية وفرق الاستجابة السريعة في المدينة، وتم وضع الأشخاص المشتبه بهم تحت الحجر الصحي وعزلهم عن الآخرين وجرى أخذ عينات منهم”.

وأوضح جهانبور أنه من “بين العينات التي تم فحصها، أظهرت النتائج الأولية أنه تم تسجيل حالتين بالإصابة بفيروس كورونا، بينما کان بعض المشتبه بهم مصابين بالأنفلونزا”.

 

 

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