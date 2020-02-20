الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الحصيني» يتوقع موجة برد جديدة على المملكة تبدأ مساء اليوم

«الحصيني» يتوقع موجة برد جديدة على المملكة تبدأ مساء اليوم
0

تواصل- الرياض:

توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد اليوم الخميس بداية موجة برد ثامنة منذ دخول شتاء هذا العام، وتكون متوسطة القوة.
وقال الحصيني: إنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة ما بين 5 إلى 8 درجات عما تم تسجيله أمس الأربعاء، وسيشمل ذلك معظم مناطق المملكة ويستمر لمدة يومين؛ عدا الشمالية فيستمر لعدة أيام مع رياح مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة.
وأضاف أنه يتوقع أن تسود أجواء باردة ليلاً على المناطق الوسطى والمرتفعات، وباردة جداً على الشمالية، ومعتدلة نهاراً وباردة نسبياً على الشرقية والمدينة المنورة، ولطيفة على بقية المناطق.

مواد ذات صلة

خبير أرصاد يكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة.. انخفاض الحرارة 8 درجات

خبير أرصاد يكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة.. انخفاض الحرارة 8 درجات

«المسند»: توقعات بانخفاض درجات الحرارة بدءاً من مساء اليوم

«المسند»: توقعات بانخفاض درجات الحرارة بدءاً من مساء اليوم

باحث في الطقس يتوقع هطول أمطار على 6 مناطق خلال الـ40 ساعة المقبلة

باحث في الطقس يتوقع هطول أمطار على 6 مناطق خلال الـ40 ساعة المقبلة

تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة.. أمطار ورياح نشطة وانخفاض حاد للحرارة

تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة.. أمطار ورياح نشطة وانخفاض حاد للحرارة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>