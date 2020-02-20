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أطعمة ومشروبات تُسبب الصداع المزمن.. احذرها

أطعمة ومشروبات تُسبب الصداع المزمن.. احذرها
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت دراسات علمية عن 10 أنواع من الأطعمة والمشروبات تسبب للإنسان صداعاً مزمناً، لاحتوائها على عناصر ومعادن تؤثر في صحة الجهاز العصبي

ووفقاً لموقع “هيلث لاين” المعني بالشؤون الصحية، أوضحت الدراسة أن تجنب تناول هذه الأطعمة أو عدم الإكثار منها يساعد على تجنب محفزات نوبات الصداع، وهي كالتالي:

الجبن

نظرا لاحتوائه على مادة “التيرامين”، المتواجدة في الأغذية الغنية بالبروتينات، وهي قد تزيد من الشعور بالصداع والألم المستمر.

الأطعمة المملحة والمخللات

وهي من محفزات الصداع النصفي المزمن، لاحتوائها على نسبة كبيرة من الصوديوم والأملاح التي تساعد على ارتفاع معدل ضغط الدم.

مضغ العلكة

وهو من مسببات الصداع النصفي، وهذا نتيجة المضغ المستمر، حيث إن حركة الفكين المبالغ بها تؤدي إلى الإصابة بالصداع.

الأطعمة المصنعة

مثل “السجق والهوت دوج”، تسبب الشعور بالصداع والألم الشديد وعدم القدرة على التركيز.

الفاصوليا والبازلاء

على الرغم من احتوائهما على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية ولكن الإفراط في تناولهما يسبب الصداع الشديد.

المكسرات

خاصة الفول السوداني، كونه يؤثر على صحة الجهاز العصبي ويزيد من الشعور بالصداع والألم.

الأطعمة المجمدة أو المثلجة

مثل الآيس كريم والعصائر المثلجة، وهي من مسببات الصداع النصفي بشكل كبير، ويصاحبها الألم الشديد في منطقة الرأس، كما يعد تناول الأطعمة الباردة بعد ممارسة الرياضة بشكل مباشر من مسببات الإصابة بالصداع النصفي.

الشوكولاتة

وهي من أبرز الأطعمة التي تسبب الصداع الشديد، لتضمنها نسبة عالية من السكريات والكافيين الذي يسبب الصداع.

الفواكه

كالموز والتين والخوخ والأفوكادو، قد يسبب صداعا شديدا وألماً في الرأس.

البيتزا

حيث إن الإكثار من تناولها يزيد من خطر الإصابة بالصداع المزمن.

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