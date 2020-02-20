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«مايكروسوفت» تطرح ميزة جديدة لتطبيق «أوفيس» على نظام أندرويد

«مايكروسوفت» تطرح ميزة جديدة لتطبيق «أوفيس» على نظام أندرويد
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تواصل- فريق التحرير:

تمتلك شركة مايكروسوفت عدداً من التطبيقات المنفصلة لحزمة الأوفيس، بما في ذلك تطبيق وورد وباور بوينت وإكسيل وأكسس، إلا أن الشركة كشفت بداية 2019 أنها تختبر تطبيق أوفيس جديداً يحمل كل هذه التطبيقات في واجهة واحدة، وبحلول نوفمبر من نفس العام، أتاحت الشركة نسخة المعاينة العامة، والآن أصبح التطبيق متاحاً وبشكل رسمي على متجر جوجل بلاي لمستخدمي أجهزة الأندرويد .

وبحسب موقع MSPOWERUSER الأمريكي، فإن هذه الخطوة من مايكروسوفت تقلل من انزعاج المستخدمين من كثرة التطبيقات، حيث سيتيح هذا التطبيق للمستخدمين تدوين الملاحظات بسهولة وبسرعة مع دعم المزامنة مع تطبيق STICKY NOTES في ويندوز 10، فضلا عن مسح للنص في الصور، بما في ذلك جداول البيانات، وكذلك قراءة وتوقيع ملفات الـ PDF.

وفي نفس الوقت، فإن تطبيق لا يعمل حاليا في الوضع الأفقي، ولا يدعم الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكروم بوك، فيما لم تكشف الشركة عن أي معلومات حول ما إذا كانت ستدعم الأجهزة اللوحية قريبا أم لا، كذلك إطلاق التطبيق على IOS، وما إذا كان سيتم إيقاف تطبيقات أوفيس المنفصلة.

ويمكن الآن لمستخدمي أندرويد تجربة تطبيق “OFFICE” الجديد، وذلك من خلال تحميل التطبيق من صفحته على متجر جوجل بلاي .

 

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