الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

انطلاق التمرين السعودي الأمريكي «المدافع البحري» خلال أيام

انطلاق التمرين السعودي الأمريكي «المدافع البحري» خلال أيام
0

تواصل – واس:

تنطلق الأسبوع المقبل مناورات التمرين البحري المختلط “المدافع البحري” حيث تستضيف القوات البحرية الملكية السعودية في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي نظيرتها القوات البحرية الأمريكية.

وتأتي مناورات تمرين “المدافع البحري” امتداداً لسلسلة من المناورات والتدريبات السابقة المشتركة بين البلدين.

ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية للحفاظ على حرية الملاحة البحرية، ويتضمن التمرين على عدد من المناورات والتدريبات التي تعزز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة، وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية.

مواد ذات صلة

البحرية الأمريكية تصادر أجزاء صواريخ إيرانية قبل وصولها لـ«الحوثيين»

البحرية الأمريكية تصادر أجزاء صواريخ إيرانية قبل وصولها لـ«الحوثيين»

بالأسماء.. «القوات البحرية» تعلن المرشحين على وظائفها للمقابلة الشخصية

بالأسماء.. «القوات البحرية» تعلن المرشحين على وظائفها للمقابلة الشخصية

«القوات البحرية» تعلن عن 232 وظيفة شاغرة.. التقديم في هذا الموعد

«القوات البحرية» تعلن عن 232 وظيفة شاغرة.. التقديم في هذا الموعد

«الدفاع» تعلن توفر 50 وظيفة إدارية بالقوات البحرية الملكية.. الشروط وطريقة التقديم

«الدفاع» تعلن توفر 50 وظيفة إدارية بالقوات البحرية الملكية.. الشروط وطريقة التقديم

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة