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حقيقة العثور على 5 أطنان ذهب داخل جرّات أثرية في «العلا» (فيديو)

حقيقة العثور على 5 أطنان ذهب داخل جرّات أثرية في «العلا» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نفى المتحدث الرسمي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، سعد المطرفي، اليوم الأربعاء، حقيقة مقطع الفيديو المتداول بشأن العثور على 5 آلاف كيلو من الذهب داخل جرّات في العلا.

وأوضح، عبر مداخلة في “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، أن هذا الادعاء عار من الصحة، كما أن الهيئة الملكية، وقبلها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قامتا بالتنقيب على مدى عشرين عاماً ولم تجدا شيئا غير القطع الأثرية.

وأضاف سعد المطرفي أن مقطع الفيديو المتداول هو لاكتشاف قطع أثرية عبارة عن قطع فخارية وتماثيل صغيرة وليس ذهبا كما يدعي متداولو المقطع.

 

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