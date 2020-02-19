تدشين الدوريات الأمنية الجديدة.. تقنيات متطورة لكشف المطلوبين (صور)

تواصل – فريق التحرير:

دشّن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، اليوم الأربعاء، المركبات الأمنية الحديثة لدوريات الأمن، وذلك بحضور عدد من قيادات الأمن.

وقال الحربي، إن دوريات الأمن الجديدة مزودة بعدد من الأجهزة والتقنيات التي تتضمن إمكانية الاستعلام عن الأشخاص والمركبات والبلاغات دون الاتصال بغرف العمليات، مرتبطة مباشرة بمركز المعلومات الوطني على مدار الساعة.

وأضاف أن الدوريات تتميز أيضاً بإنتاج أمني وفق مواصفات تم انتقاؤها بعناية تتناسب مع بيئة المملكة والعمل اليومي لدوريات الأمن، كما تم تزويدها بتقنية قياس الكثافات في الميدان وعدد من المؤشرات التي سوف تسهم في سرعة مباشرة البلاغات.

كما دشن مدير الأمن العام كذلك عددًا من الآليات السريعة والتجهيزات الحديثة لإدارة الأسلحة والمتفجرات، والتي تتضمن دراجات نارية لنقل الوسائل الخاصة بالكشف عن الأسلحة “k9″، وسيتم استخدامها هذا العام في موسم الحج.