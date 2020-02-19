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بالتعاون مع البيئة.. «العمل» تبدأ إصدار وثائق العمل الحر لـ«التنمية الريفية»

بالتعاون مع البيئة.. «العمل» تبدأ إصدار وثائق العمل الحر لـ«التنمية الريفية»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، البدء في إصدار وثائق العمل الحر لفئة التنمية الريفية، من خلال إجراءات سريعة وميسرة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن مبادرة العمل الحر، تهدف إلى تنظيم وتحفيز العمل في المملكة، للمساهمة في إيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات.

وأوضحت أن هذه المبادرة تتميز بسهولة إصدارها وحلول دفع رقمية لحاملها وفتح حساب بنكي مرتبط بالمهنة بالإضافة للحصول على تخفيضات وباقات خاصة لحاملي وثيقة.

وأشارت وزارة العمل إلى أنه يمكن التعرف على طريقة الحصول على وثيقة العمل الحر، وتقديم الطلب من خلال المنصة الإلكترونية للبوابة على الرابط التالي (اضغط هنا).

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