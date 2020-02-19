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دراسة تكشف عن خطر جديد للوجبات السريعة عل صحة الإنسان

دراسة تكشف عن خطر جديد للوجبات السريعة عل صحة الإنسان
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تواصل – فريق التحرير:

كشف باحثون من أستراليا النقاب عن أن الوجبات السريعة غير الصحية يمكن أن تكبح ضبط المخ للشهية.

وأوضح فريق الباحثين تحت إشراف ريشارد ستيفنسون، من جامعة ماكواري بسيدني، في دراستهم  التي نشرت في العدد الحالي من مجلة “رويال سوسايتي اوبن ساينس” المتخصصة، أن تناول غذاء من “الطعام غير المفيد” على مدى أسبوع فقط يمكن أن يضر بوظيفة منطقة الحُصين بالمخ، المنطقة التي تكبت عادة تذكر الإنسان لصحته أثناء تناول الطعام، وتخفض رغبتنا فيه بمجرد الشبع.

وحسب الباحثين فإن طريقة التغذية غير الصحية تؤثر على الحصين وتؤدي لتزايد الرغبة في تناول المزيد من الطعام، رغم الشبع بالفعل.

وشملت الدراسة 105 من الشبان والمتطوعين الأصحاء، وقسموا إلى مجموعتين، مجموعة تتغذى بشكل صحي، وأخرى تعتمد في غذائها أساساً على “الطعام غير المفيد”.

تبين للباحثين أن التحكم في النفس لدى أفراد المجموعة التي تشمل شبانًا يتناولون في طعامهم بشكل أساسي فطائر هامبرغر وغيرها من الوجبات السريعة، انخفض بشكل واضح بعد أسبوع فقط من بدء التجربة، مقارنةً مع المجموعة الأخرى التي تتغذى بشكل صحي، وازدادت شهية الشبان بشكل أساسي نحو الوجبات السريعة، ما جعلهم يطلبون المزيد منها، رغم أنهم شبعوا أصلاً.

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