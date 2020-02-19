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إصابة 15 شخصاً في حريق مبنى تحت الإنشاء بالدمام

إصابة 15 شخصاً في حريق مبنى تحت الإنشاء بالدمام
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، إخماد حريق اندلع في سينما تحت الإنشاء بمول تجاري في الدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، أن مركز القيادة والتوجيه بمدينة الدمام تلقى بلاغاً في تمام الساعة 9:01 صباحاً من يوم الأربعاء تاريخ 27/ 6/ 1441هـ، مفاده نشوب حريق في مبنى تجاري بحي العدامة، وعند الوصول لموقع الحادث اتضح أن الحريق بمبنى مجمع تجاري مكون من ثلاثة أدوار وقبو”.

وقال الشهراني: “انحصر الحريق في داخل صالة سينما تحت التجهيز والإنشاء بالدورين الأول والثاني من المجمع، مما سبب انتشار الدخان بالمجمع والفندق المجاور له، وبناءً على ذلك تم إخلاء عدد (219) شخصاً من المجمع والفندق، وعزل المنطقة المتضررة، ومباشرة أعمال الدفاع المدني (الإنقاذ والإطفاء) بالموقع”.

وأضاف: “نتج عن الحادث إصابة 15 حالة؛ نتيجة تعرضهم للدخان، تمت معالجتهم بالموقع، ما عدا حالة واحدة تم نقلها للمستشفى؛ للتأكد والاطمئنان على صحتها، وغادرت في حينه وهي بصحة جيدة”.

وتابع متحدث مدني الشرقية، أن التحقيق جارٍ لمعرفة أسباب الحادث، مشيراً إلى مشاركة الجهات ذات الاختصاص بالحادث: (الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، وفرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية، وإدارة دوريات الأمن بالمنطقة الشرقية، والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة الشرقية، وأمانة الشرقية، وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية والشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة الشرقية).

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