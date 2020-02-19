«وقاية» ينصح بتأجيل السفر إلى سنغافورة بسبب «كورونا»  

تواصل – فريق التحرير:

أهاب المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية) بجميع المواطنين والمقيمين بضرورة التريث حالياً في السفر إلى سنغافورة لغير الحاجة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وذلك نظراً لاستمرار تسجيل حالات إصابة بفيروس كورورنا الجديد في سنغافورة.

وكانت وزارة الصحة قد شدٌدت على أهمية التزام الجميع بالإرشادات والنصائح التوعوية التي تنشرها باستمرار على حساباتها في مواقع التواصل، مؤكدةً متابعتها لكافة مستجدات فيروس كورونا الجديد وإتخاذها العديد من الإجراءات الإحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، حيث تواصل الصحة تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لفيروس كورونا الجديد في منافذ الدخول للمملكة، وكذلك تعزيز جاهزية المنشآت الصحية للتعامل مع الحالات التنفسية المعدية.

كما تقوم الوزارة بتطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية المشدّدة للتصدي لهذا الفيروس، وذلك في منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية حيث يتواجد فيها مراكز مراقبة صحية مزودة بأجهزة قياس الحرارة وكاميرات حرارية وتجهيزات طبية لتنفيذ الإجراءات الوقائية.