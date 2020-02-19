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مُعلم ينشر أمنيات طلابه في الابتدائية قبل 38 عاماً.. ماذا جاء فيها؟
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تواصل – فريق التحرير:

قال الإعلامي والمدير التنفيذي لجمعية إكرام المسنين عبدالرحمن أبورياح، إنه في عام 1403هـ طلب من تلاميذه في الصف الخامس بمدرسة هارون الرشيد في “بلقرن” أن يعبروا عن توقعاتهم عما سيحدث في الكون بعد 13 عاماً، ووعدهم بأنه لن يفتح إجاباتهم إلا في عام 1416هـ.

وأضاف “أبو رياح” في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي إنه بالفعل منّ الله عليه حتى فتحتها في ذلك التاريخ، لينشر هذه الرسائل عبر حسابه بعد 40 عاماً.

وتابع: “كان تعبيرهم عجيب وجميل أحلامهم الصغيرة تبدو كبيرة في عين الوطن منها ما تحقق ومنها لا زال ينتظر، صحيح هناك أخطاء إملائية بسيطة لكن اقرأوا أحلامهم التي تعدت الوطن وحملت هم قضية طالما أشغلتنا منذ كنا صغاراً حاولت أعرف هل تحققت أحلام بعضهم وأين هم الآن؟ ربما “تويتر” يكشف ذلك”.

ومن ضمن الأمنيات، ما كتبه الطالب زايد على زايد قائلاً: “إنه يأمل أن يصبح طيار، أو دكتور أو مهندس”.

أما الطفل سعد محمد سعد فقد توقع أن تشهد منطقة الحنيك نقلة في البنى التحتية من خلال إنشاء العديد من محطات الوقود، كما توقع أن تكون مدينة العلا من أشهر مدن المملكة، وأن يكون مدرسه في منطقة الباحة مديراً للمدرسة.

واتفق معه في بعض الأحلام والأمنيات الطفل صالح محمد عوض الذي توقع أن تكون مدينة العلا من أشهر مدن المملكة، وسيوجد بها الكهرباء، ومنطقة الحنيك سيكون بها مستشفيات عديدة.

 

 

 

 

 

 

 

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