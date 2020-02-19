تحذير من زيادة كمية الزيت في السيارة.. أضرار كبيرة

تواصل – وكالات:

الانتظام في تغيير زيت المحرك من يساعد على عمل المحرك بكفاءة عالية ويحافظ عليه من التلف، وفي حال الإهمال في المواعيد المقررة أو تناقص المستوى داخل المحرك فإنه يسبب العديد من المشاكل للسيارة.

ومن الأخطاء التي يتم الوقوع فيها أثناء تغيير الزيت أن يتم إضافة كمية زائدة منه للمحرك، فهل يتأثر المحرك بضخ كمية زائدة من الزيت به؟ هذا ما سوف نوضحه خلال السطور التالية.

أجاب خبراء السيارات أن زيادة ضخ الزيت في المحرك بالخطأ يسبب مشاكل عديدة للسيارة مثلما يحدث عند تناقص الزيت في المحرك!

وأوضح الخبراء أنه عند إضافة كمية زائدة من الزيت، فإنه يتم سحبه باتجاه العمود المرفقي أثناء دورانه، مما يؤدي إلى خلط الزيت مع الهواء، مسبباً انخفاض في ضغط الزيت وعدم تمكن مضخة الزيت على الاستمرار بضخ الزيت بشكلٍ فعال.

وأضاف الخبراء أن هناك عدداً من الأضرار قد تصيب المحرك بسبب ضخ كمية زائدة منه داخل المحرك، وهي كما يلي:

1- تعرض الأجزاء المعدنية داخل المحرك للكسر والتلف، وحدوث تضرر لأنابيب الصمام.

2- حدوث تآكل لأجزاء المحرك الداخلية.

3- سرعة تلف البواجي (شمعات الإشعال)، لأن الزيت يؤدي لمنع خروج الشرارة.

4- زيادة الشوائب والرواسب داخل المحرك مما يعيق عمله بكفاءة.

لذا في حال اكتشاف وجود زيت زائد في المحرك يجب على الفور إيقاف السيارة وعدم السير بها، وإخراج الكمية الزائدة من الخزان، مع ضرورة فحص مستوى الزيت في المحرك عند القيام بتغييره.

وأشار الخبراء إلى أن هناك عدد من المؤشرات التي تدل على زيادة الزيت داخل المحرك، نستعرضها فيما يلي:

1- ظهور رائحة حرق زيت المحرك

2- خروج الدخان من المحرك

3- خروج دخان من العادم

4- تسرب الزيت من السيارة

5- صدور ضوضاء غير عادية قادمة من المحرك