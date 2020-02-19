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مقطع يكشف استغلال النظام الإيراني فقر مواطنيه لإجبارهم على التصويت في الانتخابات

مقطع يكشف استغلال النظام الإيراني فقر مواطنيه لإجبارهم على التصويت في الانتخابات
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تواصل- فريق التحرير:

كشف مقطع فيديو التقط في مدينة “كچساران الإيرانية” يوم الاثنين 17 فبراير 2020 واحداً من أساليب استغلال السلطات الإيرانية لفقر الشعب من أجل إجباره على التصويت في الانتخابات البرلمانية المزمع إقامتها يوم الجمعة المقبل.

ويظهر في المقطع فظاعة إذلال الشعب من خلال رمي الفطائر باتجاه المئات من المتجمهرين بشكل مذل ومخزي لشراء أصواتهم وإجبارهم على المشاركة الواسعة بالانتخابات الإيرانية.

يذكر أن الشعب الإيراني وبعد سيطرة الملالي على كل مصادر المال في الداخل الإيراني منذ أكثر من 40 عاما ذاق أفظع صنوف الذل والمهانة والفقر، حيث تشير الأرقام إلى أن أكثر من 80% من الشعب باتوا تحت خط الفقر، في البلد الغني الذي تستغل ثروته لتصدير الثورة عبر نشر الإرهاب في المنطقة.

 

 

 

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