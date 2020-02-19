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بالخطوات.. كيفية تقديم شكوى لهيئة تنظيم الكهرباء

بالخطوات.. كيفية تقديم شكوى لهيئة تنظيم الكهرباء
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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء الخطوات الصحيحة لرفع شكوى المواطنين المتعلقة بالخدمة الكهربائية، بما يساعد في تسريع الوصول إلى نتيجة لحل شكواهم، وذلك وفق 3 خطوات هي:

1-تقدم بالشكوى إلى مقدم الخدمة.

2-تقدم شكوى إلى الهيئة عن طريق ecra.gov.sa أو الاتصال بـ8001259000

3- تقدم بشكوى إلى لجنة فض المنازعات صناعة الكهرباء.

وأضافت هيئة تنظيم الكهرباء، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يحق لكل شخص الحصول على خدمة كهربائية بكميات كافية وبجودة وموثوقية عالية.

وأكدت هيئة تنظيم الكهرباء أنه لا يحق لمقدم الخدمة الكهربائية فصل الخدمة الكهربائية إلا بعد استيفاء الإجراءات النظامية للفصل المحددة في دليل الخدمة الكهربائية، مشيرة إلى أنه يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك؛ بسبب عدم سداد فاتورة الاستهلاك بعد اتخاذ عدة خطوات.

وبينت الهيئة : يقوم مقدم الخدمة بإنذار المستهلك من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين الواردة في الملحق رقم 7، وذلك قبل بدء إجراءات فصل الخدمة بمدة لا تقل عن 30 يومًا (لا يتم احتساب الإجازات الرسمية ضمن هذه المدة)، وذلك عندما يبلغ الرصيد السابق غير المسدد 1000 ريال، أو لم يتم سداد قيمة استهلاك 3 أشهر متتالية أيهما يحدث أولًا.

ويبدأ حساب مدة الإنذار لعدم سداد المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه من تاريخ يوم 28 من الشهر الميلادي الذي يلي انتهاء المحددة لسداد الفاتورة السابقة المستحقة.

وفي حالة عدم سداد المستهلك المبلغ المتأخرة قبل انقضاء فترة الإنذار المشار إليها في الفقرة أعلاه، فعلى مقدم الخدمة توجيه إنذار نهائي للمستهلك بفصل الخدمة قبل 4 أيام من التاريخ المحدد للفصل من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين الواردة في الفقرة رقم 7.

وفي حالة انقضاء فترة الإنذار وعدم السداد، يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية على أن يتم فصل الخدمة في اليوم المحدد للفصل في فاتورة الاستهلاك.

 

 

 

 

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