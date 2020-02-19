الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

الكشف عن أسماء أكبر 5 مهربين للأسلحة الإيرانية في اليمن

الكشف عن أسماء أكبر 5 مهربين للأسلحة الإيرانية في اليمن
0

تواصل- فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة هويات زعماء منظمات الجريمة المنظمة والتهريب بمحافظة المهرة باليمن والذين يمتهنون تهريب الأسلحة والمخدرات.

ووفقاً لـ”الرياض” أوضحت المصادر أن أكبر المهربين هم، علي سالم الحريزي الذي يعد “كبير المهربين”، بالإضافة للمهرب أبوبكر صالح بن شمس الجيلاني، وعبود هبود قمصيت الذي يعتبر من كبار مهربي السلاح والمخدرات في المحافظة، يضاف إليهم أحمد محمد قحطان، وبدر كلشات.

وأكدت المصادر أن هذه الشخصيات، بمساهمتهم في تهريب الأسلحة الإيرانية ومكوناتها وأجزاءها قد تسببت في تعريض أمن اليمن والشعب اليمني وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى الخطر، مبينة ً أن ما تقوم به هذه الشخصيات من تهريب الأسلحة للمليشيا الحوثية يعد مشاركة بالأعمال الإجرامية والإرهابية في جرائم الميليشيا الحوثية الإرهابية.

مواد ذات صلة

«التحالف العربي»: ندعم جهود الحكومة اليمنية في التصدي لجماعات «الجريمة المنظمة»

«التحالف العربي»: ندعم جهود الحكومة اليمنية في التصدي لجماعات «الجريمة المنظمة»

عقيد بالجيش اليمني: قواتنا لقنت الحوثيين دورساً قاسية في جبهات الجوف

عقيد بالجيش اليمني: قواتنا لقنت الحوثيين دورساً قاسية في جبهات الجوف

اليمن.. اتفاق جديد مع مليشيا الحوثي لتبادل 1400 أسير ومعتقل

اليمن.. اتفاق جديد مع مليشيا الحوثي لتبادل 1400 أسير ومعتقل

مقتل 18 من مليشيا الحوثي بنيران الجيش اليمني في معارك الجوف

مقتل 18 من مليشيا الحوثي بنيران الجيش اليمني في معارك الجوف

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>