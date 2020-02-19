الكشف عن أسماء أكبر 5 مهربين للأسلحة الإيرانية في اليمن

تواصل- فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة هويات زعماء منظمات الجريمة المنظمة والتهريب بمحافظة المهرة باليمن والذين يمتهنون تهريب الأسلحة والمخدرات.

ووفقاً لـ”الرياض” أوضحت المصادر أن أكبر المهربين هم، علي سالم الحريزي الذي يعد “كبير المهربين”، بالإضافة للمهرب أبوبكر صالح بن شمس الجيلاني، وعبود هبود قمصيت الذي يعتبر من كبار مهربي السلاح والمخدرات في المحافظة، يضاف إليهم أحمد محمد قحطان، وبدر كلشات.

وأكدت المصادر أن هذه الشخصيات، بمساهمتهم في تهريب الأسلحة الإيرانية ومكوناتها وأجزاءها قد تسببت في تعريض أمن اليمن والشعب اليمني وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى الخطر، مبينة ً أن ما تقوم به هذه الشخصيات من تهريب الأسلحة للمليشيا الحوثية يعد مشاركة بالأعمال الإجرامية والإرهابية في جرائم الميليشيا الحوثية الإرهابية.