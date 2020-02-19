مصادر تكشف عن تعديلات جديدة في جواز السفر

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر عن تلقي المديرية العامة للجوازات، إفادة مركز المعلومات الوطني بترقية التعديلات على نظام الجواز السعودي، والتي تضمنت حذف شرط وجود الهوية الوطنية للأبناء الراغبين في إصدار جواز السفر، لمن يبلغ من العمر 15 عاما.

كما جرى التعديل على إجراء تصاريح السفر بإلغاء إمكانية إصدار تصريح سفر للأنثى التي يبلغ عمرها أكبر من 21 عاما، وأيضا المتزوجة التي بلغ عمرها 18 عاماً، وفقاً لـ”الرياض”.

وتضمنت التعديلات إظهار حالة الموافقة للأم والأب عند إصدار أو تجديد الجواز أو إلغاء الجواز السعودي، كذلك عند إصدار أو تعديل تصريح السفر للأولاد ممن تبلغ أعمارهم أقل من 18 عاماً.