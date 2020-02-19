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توجيه عاجل من «النيابة العامة» بشأن مقطع تعنيف خادمة لطفلة

توجيه عاجل من «النيابة العامة» بشأن مقطع تعنيف خادمة لطفلة
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة عن قيام وحدة الرصد في النيابة العامة برصد مقطع مصور تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لامرأة، يظهر محتواه قيامها بضرب طفلة وتعنيفها جسديا داخل منزل.

وعلى الفور أصدرت النيابة العامة أمرها للجهات المختصة بمباشرة إجراءات البحث والتحري والتقصي للتعرف على هويتها من خلال تحليل المعرفات الإلكترونية للمحتوى المعلوماتي للجريمة والأجهزة المستخدمة في ذلك، وصولاً للتعرف على هويتها وتحديد موقعها والقبض عليها من قبل الجهة المختصة، وإحالتها إلى النيابة العامة للبدء في إجراءات التحقيق معها وتطبيق الأنظمة بحقها بكل حزم، لانطواء الأفعال المرتكبة على ما يهدد صحة وسلامة الطفلة وتعريضها للخطر وإساءة المعاملة بحقها، وتصوير ذلك عبر الأجهزة الذكية ونشره من خلال الشبكة العنكبوتية في ضوء نظامي حماية الطفل والحماية من الإيذاء ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وتؤكد النيابة العامة في هذا الصدد أنها تتابع كل ما من شأنه مخالفة أنظمة الحماية الاجتماعية من خلال وحدة الرصد ودوائر التحقيق المختصة، لضمان حماية الأفراد والأطفال على وجه الخصوص.

 

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