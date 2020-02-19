مخطوف الدمام «موسى الخنيزي» يكشف موقفه من مقاضاة المتهمة باختطافه

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وصف مخطوف الدمام موسى الخنيزي لقاءه بوالده بعد فراق دام عشرين عامًا بالولادة الجديدة.

وعبَّر “الخنيزي” في اتصال هاتفي مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” عن سعادته بلقاء والده قائلا: “سعادتي لا أستطيع وصفها”، رافضًا الحديث عن تفاصيل القضية، وحياته الماضية، لكونه يريد في الوقت الحالي أن يستمتع بلقاء أهله.

وأضاف أنه لا يريد الحديث عن أي شيء يعكر اللحظات الجميلة التي يستحيل أن تتكرر مرة أخرى، معرباً عن شعوره بالصدمة منذ أن عرف أن له أهل آخرين منذ 10 أيام، لكنه أكد أنه سعيد بهذه الصدمة لكونه عثر على أبيه وأهله.

وروى “الخنيزي” قصة قصيرة حدثت مع والدته التي ربته قائلاً: “كنت أود شراء سيارة لأني تعبتُ من المواصلات، ولم يكن معي المبلغ كاملاً؛ فعدتُ إلى منزلي وأنا أشعر بالضيق، وذهبت إلى غرفتي، فسألتني أمي التي ربتني لماذا أنت متضايق؟ وأصرت على معرفة السبب حتى أخبرتها وذهبت، وعادت ومعها كيس فيه ذهب، وهي جميع الخواتم التي كانت في يدها، ويدها خالية من الذهب، واللبيب بالإشارة يفهم”.

وردًّا على سؤال حول علاقة أمه التي ربته بحادثة الاختطاف قال: “أنا تعلمت أن اليد التي مُدت لك لا تعضها حتى ولو بشربة ماء، فما بالك بالتي ربتك 20 سنة، وإلى الآن القضية اتهام فقط، ولا يوجد أي دليل إلى الآن أنها على علاقة بخطفي”.