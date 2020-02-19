«المسند»: توقعات بانخفاض درجات الحرارة بدءاً من مساء اليوم

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند: إنه من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض نسبيًا اعتبارًا من مساء اليوم (الأربعاء)، خاصةً في المنطقتين الشرقية والوسطى.

وأوضح أنه من المحتمل سقوط زخات مطرية على أجزاء من شمالي منطقتي الرياض والشرقية، وعلى أجزاء من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف والقصيم، مشيرا إلى توقعات بنشاط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية الدافئة، مصحوبة بالأتربة والغبار على معظم المناطق.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت قد نبهت في وقت سابق إلى هطول أمطار خفيفة إلى غزيرة تستمر حتى الخميس، وذلك على مناطق الرياض والمدينة المنورة والقصيم وحائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك والشرقية، إضافةً إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم المناطق.