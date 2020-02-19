الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«المسند»: توقعات بانخفاض درجات الحرارة بدءاً من مساء اليوم

«المسند»: توقعات بانخفاض درجات الحرارة بدءاً من مساء اليوم
أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند
0

تواصل – الرياض:

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند: إنه من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض نسبيًا اعتبارًا من مساء اليوم (الأربعاء)، خاصةً في المنطقتين الشرقية والوسطى.

وأوضح أنه من المحتمل سقوط زخات مطرية على أجزاء من شمالي منطقتي الرياض والشرقية، وعلى أجزاء من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف والقصيم، مشيرا إلى توقعات بنشاط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية الدافئة، مصحوبة بالأتربة والغبار على معظم المناطق.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت قد نبهت في وقت سابق إلى هطول أمطار خفيفة إلى غزيرة تستمر حتى الخميس، وذلك على مناطق الرياض والمدينة المنورة والقصيم وحائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك والشرقية، إضافةً إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم المناطق.

 

مواد ذات صلة

تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة.. أمطار ورياح نشطة وانخفاض حاد للحرارة

تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة.. أمطار ورياح نشطة وانخفاض حاد للحرارة

توقعات حالة الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على 7 مناطق

توقعات حالة الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على 7 مناطق

توقعات طقس الاثنين.. سحب رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق

توقعات طقس الاثنين.. سحب رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق

الحصيني: الكتلة الباردة تغادر المملكة اليوم.. وهذه توقعات الطقس للأيام المقبلة

الحصيني: الكتلة الباردة تغادر المملكة اليوم.. وهذه توقعات الطقس للأيام المقبلة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>