فوائد صحية مذهلة لممارسة رياضة «المشي» 30 دقيقة يومياً

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دعت الدكتورة فاطمة السنان- التي نظمت مؤخراً مبادرة – «امشِ مع طبيبك»، أفراد المجتمع لممارسة رياضة المشي المفيدة لصحة الجسم.

وقالت السنان: نحاول نشر الوعي وأهمية المشي والنشاط البدني سواء للكبار أو للصغار وللإناث والذكور بقدر استطاعتنا، ولا نركز على فئة معينة؛ لأن النشاط البدني لا يقتصر على أحد، وفوائد المشي بشكل عام تحمي من أمراض القلب والسكر والضغط، وتقلل من خطر الوفاة المبكرة، وتقي من كثير من أنواع السرطانات خاصة سرطان الثدي.

وأوضحت أن المشي يحمي أيضاً من سرطان القولون بشكل خاص عند الجنسين، ومن هشاشة العظام ويقوي العظام كثيراً عند النساء، مضيفة أن المش يساعد على تخفيف آلام الظهر؛ لأنه يساعد على مرونة العضلات وعلى التحمل، ويحمي من السمنة ويحافظ على زيادة سرعة الحرق ويساعد على ارتفاع الكولسترول النافع سواء عند المرضى أو الأصحاء، بينما يخفض الكولسترول الضار.

وأشارت إلى أن رياضة المشي فيها ميزة أخرى مهمة، فهي تساعد على تخفيف الاكتئاب والتوتر، وظهرت دراسات أخيرا تؤكد أنها تساعد على تخفيف الضغوطات النفسية، حتى المشاكل العائلية علاجها يكون بالمشي، كما يساعد المشي على الإقلاع عن التدخين، وينصح بالمشي لمدة 30 دقيقة يوميا من 3 إلى 4 أيام في الأسبوع وكلما زاد الوقت زادت الفائدة.