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بعد إصابة 72 ألف ووفاة 1850.. الصحة العالمية تحذر من انتشار كورونا الجديد

بعد إصابة 72 ألف ووفاة 1850.. الصحة العالمية تحذر من انتشار كورونا الجديد
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تواصل – وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) داخل الصين بلغت 72528 حالة منها 1850 حالة وفاة, فيما بلغ خارج الصين 8004 حالات إصابة في 24 دولة و3 حالات وفيات، محذرة من تفشي المرض عالميا.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس في مؤتمر صحفي عقد بجنيف أن الفيروس ظهر منذ شهر خارج الصين، مبينا أن المنظمة ليس لديها بيانات كافية عن تلك الحالات لتحليلها.

وأضاف غبريسوس أن المنظمة أرسلت شحنات من معدات الوقاية والتشخيص إلى 21 دولة، وستقوم بإرسال شحنات مماثلة إلى 106 دول خلال الأسابيع القادمة، مشيرا إلى أن بعض الدول كانت ترسل عينات للتحليل في الخارج والانتظار طويلا قبل تلقي النتائج، والآن أصبحت تقوم بالتشخيص محليا بعد وصول أدوات التشخيص إليها من المنظمة.

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