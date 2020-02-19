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ضبط عمالة مخالفة تصنع «نكهات السجائر الإلكترونية» بالقطيف (فيديو)

ضبط عمالة مخالفة تصنع «نكهات السجائر الإلكترونية» بالقطيف (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، خلال جولاتها الرقابية في القطيف عمالة مخالفة تستغل مستودعا لتصنيع نكهات السجائر الالكترونية.

وأوضحت التجارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم مصادرة 2640 نكهة و2000 علبة جاهزة للبيع، وعليه تم تسليم العمالة وإغلاق الموقع لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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