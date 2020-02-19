ضبط عمالة مخالفة تصنع «نكهات السجائر الإلكترونية» بالقطيف (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، خلال جولاتها الرقابية في القطيف عمالة مخالفة تستغل مستودعا لتصنيع نكهات السجائر الالكترونية.
وأوضحت التجارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم مصادرة 2640 نكهة و2000 علبة جاهزة للبيع، وعليه تم تسليم العمالة وإغلاق الموقع لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
"التجارة" خلال جولاتها الرقابية تضبط في#القطيفعمالة مخالفة تستغل مستودع لتصنيع نكهات#السجائر_الالكترونية، وتصادر 2640 نكهة و 2000 علبة جاهزة للبيع، وعليه تم تسليم العمالة وإغلاق الموقع لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.pic.twitter.com/9cqwYaI0km
— وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI)February 18, 2020