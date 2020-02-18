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«الشؤون الاقتصادية» يستعرض «التقرير الربعي» ويتخذ التوصيات اللازمة

«الشؤون الاقتصادية» يستعرض «التقرير الربعي» ويتخذ التوصيات اللازمة
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تواصل – فريق التحرير:

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعه في قصر اليمامة بالرياض، اليوم الثلاثاء، التقرير الاقتصادي الربعي المقدّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، حيث تم اتخاذ التوصيات اللازمة بشأنه.

وتضمن التقرير تطورات الاقتصاد العالمي وأبرز المؤشرات وتوقعات النمو العالمي حتى عام 2021، وأبرز مساهمات القطاعات التنظيمية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب أبرز التوقعات المستقبلية للاقتصاد السعودي والتوصيات اللازمة حيالها.

واستعرض المجلس، خلال الاجتماع، العرض المقدّم من وزارة الصحة بشأن خطتها التفصيلية للبرنامج الخاص بحوكمة القطاع الصحي والارتقاء به، والتحديات الحالية في القطاع، المشتملة على غياب جهة منظمة واحدة، ومحدودية التنسيق والتخطيط بين القطاعات الحكومية، ومحدودية الرقابة والمساءلة داخل القطاع الصحي، وازدواجية تقديم الخدمة الصحية وتمويلها لنفس المستفيد، ومحدودية التمكين في القطاع الخاص.

وناقش العرض الأدوار التنظيمية الشاملة لجميع المجالات في القطاع الصحي: “الصحة العامة” و”تقديم الرعاية الصحية” و”تمويل الخدمات والمنتجات الصحية”، إلى جانب ما يخص الممارسين الصحيين والأبحاث والبيانات والتحول الرقمي.

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