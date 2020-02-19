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خلال ثوانٍ معدودة.. حيلة بسيطة للعثور سريعا على صور «آيفون»

خلال ثوانٍ معدودة.. حيلة بسيطة للعثور سريعا على صور «آيفون»
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تواصل – وكالات:

غالباً ما يكون العثور على الصور أمراً صعباً في ألبوم كاميرا الهاتف الخاص بك، إلا أن هناك حيلة يمكنك اتباعها في البحث عن الصور في جهاز آيفون تمكنك من العثور على ما تريد خلال ثوان قليلة.

ويوضح خبراء التقنية أن جهاز آيفون يتمتع باحتوائه على تطبيق خاص للصور يمكّن مستخدميه من العثور على الصور خلال ثوان قليلة، عبر استخدام نافذة البحث.

ولاستخدام وظيفة البحث، افتح تطبيق الصور، واضغط على أيقونة العدسة المكبرة في أسفل يمين الشاشة، ومن ثم اكتب اسم الصورة أو شيء ما يدل على محتواها، وسيستخدم التطبيق خاصية تحليل الصور للعثور على الصور التي تطابق العبارة أو الكلمة التي كتبتها في محرك البحث.

وقد يشعر بعض المستخدمين بالقلق من أن هذه الخاصية قد تكون غير آمنة، إلا أن آبل تؤكد على أن الصور لا يمكن اختراقها أو الوصول إليها إلا من المستخدم نفسه، وفق ما ورد في صحيفة ميرور أونلاين البريطانية.

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