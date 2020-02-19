الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الخنيزي» بين أحضان عائلته بعد اختطاف 20 عاماً.. دموع الفرح تمحو آلام الفراق

«الخنيزي» بين أحضان عائلته بعد اختطاف 20 عاماً.. دموع الفرح تمحو آلام الفراق
0

تواصل – فريق التحرير:

حالة من الفرح والبهجة والسرور عمت منزل عائلة “موسى الخنيزي” بالدمام، اليوم الثلاثاء، حيث توافد عدد كبير من المهنئين بعودته سالماً إلى عائلته بعد اختطافه لمدة تجاوزت 20 عاماً.

وكانت جدة الشاب موسى لأمه أول من وصل من الأحساء لاستقباله بالمنزل، ليقوم حفيدها بتقبيل رأسها ومساعدتها على النهوض، حيث كانت قد نسيت عكازها، الأمر الذي جعلها تبكي من شدة الفرح.

أما عن والدته التي لفّت رقبته بطوقٍ من الورود؛ فقد أنساها تعب الفراق الذي دام 20 عاماً ترديده كلمة “يُمه”، حيث ساعدته على التعرّف على باقي أفراد عائلته ومعارف الأسرة والجيران.

يذكر أن الخنيزي كان قد تسلّم من النيابة العامّة نتائج فحص عينة الحمض النووي، والتي أثبتت انتساب ابنه “موسى” إليه بنسبة 100%، حيث قال لحظة لقائه بابنه: “فرحي لا يُوصف.. من هنا إلى أقصى البلاد”.

وكانت شرطة الدمام ضبطت المختطفة، عند تقدمها بطلب لاستخراج هويات وطنية لمواطنَين اثنين ادّعت أنهما لقيطان، حيث تبيّن أن أحدهما يُدعى “موسى” واختُطف عقب ولادته بمستشفى النساء والولادة بالدمام.

 

 

مواد ذات صلة

بالفيديو.. أول لقاء بين المواطن «علي الخنيزي» وابنه «موسى» المختطَف منذ 20 عاماً

بالفيديو.. أول لقاء بين المواطن «علي الخنيزي» وابنه «موسى» المختطَف منذ 20 عاماً

بالفيديو.. والد المختطَف «موسى الخنيزي» يعلن تطابق تحاليل الـDNA ويحدد موعد استلام ابنه

بالفيديو.. والد المختطَف «موسى الخنيزي» يعلن تطابق تحاليل الـDNA ويحدد موعد استلام ابنه

حدثت قبل 20 عاما.. تطورات قضية خطف طفلين من مستشفى الولادة بالدمام

حدثت قبل 20 عاما.. تطورات قضية خطف طفلين من مستشفى الولادة بالدمام

لمدة 30 يوماً.. إغلاق طريق الأمير نايف بالدمام وتحويل الحركة المرورية

لمدة 30 يوماً.. إغلاق طريق الأمير نايف بالدمام وتحويل الحركة المرورية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>