مواصفات السيارة العصرية تُشعل خلافاً بين أغنى رجلين بالعالم

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نشب خلافاً بين أغنى رجلين بالعالم حول مواصفات السيارة العصرية، وهما رئيس تسلا ايلون ماسك وبيل جيتس المؤسس المشارك لمايكروسوفت، وذلك بسبب سيارة اشتراها جيتس لم تنال إعجاب إيلون ماسك رئيس شركة تسلا.

وتسبب إعلان بيل جيتس عن سيارة اشتراها مؤخرا بغضب ايلون ماسك الذي لم ترضه حتى بعض عبارات الثناء على سيارات تسلا من قبل جيتس، وتحدث الملياردير جيتس المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، مع أحد المؤثرين على موقع يوتيوب عن التحديات التي تواجه الانبعاثات الحرارية للحد من التغير المناخي.

وأشار إلى أن قطاع سيارات الركاب يعد أحد أكثر القطاعات التي اتخذت خطوات فعالة للحد من التغير المناخي. وقال في حديثه مع ماركيس براونلي: “بالطبع تسلا، إذا كنت تريدا اسم إحدى الشركات التي ساعدت في هذا التوجه”.

وتحدث عن سياراته الجديدة التي اشتراها وهي بورش تايكون التي يبدأ سعرها من 185 ألف دولار. وقال جيتس إن السيارات الرياضية الكهربائية “ممتازة جدا جدا”، وعلى المستهلكين أن يتغلبوا على قلقهم بشأن السيارات الكهربائية فيما يتعلق بالإمكانيات التي تقدمها ونفاد البطارية.

لكن قرار بيل جيتس شراء سيارة بورش بدلا من تسلا، أزعج ماسك كثيرا، وأيضا لم يعجبه حديثه بشأن القلق من نفاد البطارية، ورد على حسابه على موقع تويتر قائلا: “حديثي مع جيتس كان محبطا”.

وجاء رده هذا على تغريدة لحساب غير رسمي لشركة تسلا، وقال هذا الحساب عقب المقابلة: “أنا مستغرب من قرار بيل جيتس شراء تايكون بدلا من تسلا”.

هذا الأمر ليس غريبا على ماسك، الذي اعتاد أن يهاجم المليارديرات أصحاب الشركات، إذ حدث خلاف بينه وبين مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لفيسبوك بشأن الذكاء الاصطناعي عام 2017، كما هاجم جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لأمازون، بعد إعلانه مشروعا لإطلاق قمر صناعي للإنترنت والذي يمكن أن ينافس مشروعا تعمل عليه إحدى شركات ماسك المتخصصة في الفضاء وهي سبيس إكس.