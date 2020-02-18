الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

مواصفات السيارة العصرية تُشعل خلافاً بين أغنى رجلين بالعالم

مواصفات السيارة العصرية تُشعل خلافاً بين أغنى رجلين بالعالم
0

تواصل- فريق التحرير:

نشب خلافاً بين أغنى رجلين بالعالم حول مواصفات السيارة العصرية، وهما رئيس تسلا ايلون ماسك وبيل جيتس المؤسس المشارك لمايكروسوفت، وذلك بسبب سيارة اشتراها جيتس لم تنال إعجاب إيلون ماسك رئيس شركة تسلا.

وتسبب إعلان بيل جيتس عن سيارة اشتراها مؤخرا بغضب ايلون ماسك الذي لم ترضه حتى بعض عبارات الثناء على سيارات تسلا من قبل جيتس، وتحدث الملياردير جيتس المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، مع أحد المؤثرين على موقع يوتيوب عن التحديات التي تواجه الانبعاثات الحرارية للحد من التغير المناخي.

وأشار إلى أن قطاع سيارات الركاب يعد أحد أكثر القطاعات التي اتخذت خطوات فعالة للحد من التغير المناخي. وقال في حديثه مع ماركيس براونلي: “بالطبع تسلا، إذا كنت تريدا اسم إحدى الشركات التي ساعدت في هذا التوجه”.

وتحدث عن سياراته الجديدة التي اشتراها وهي بورش تايكون التي يبدأ سعرها من 185 ألف دولار. وقال جيتس إن السيارات الرياضية الكهربائية “ممتازة جدا جدا”، وعلى المستهلكين أن يتغلبوا على قلقهم بشأن السيارات الكهربائية فيما يتعلق بالإمكانيات التي تقدمها ونفاد البطارية.

لكن قرار بيل جيتس شراء سيارة بورش بدلا من تسلا، أزعج ماسك كثيرا، وأيضا لم يعجبه حديثه بشأن القلق من نفاد البطارية، ورد على حسابه على موقع تويتر قائلا: “حديثي مع جيتس كان محبطا”.

وجاء رده هذا على تغريدة لحساب غير رسمي لشركة تسلا، وقال هذا الحساب عقب المقابلة: “أنا مستغرب من قرار بيل جيتس شراء تايكون بدلا من تسلا”.

هذا الأمر ليس غريبا على ماسك، الذي اعتاد أن يهاجم المليارديرات أصحاب الشركات، إذ حدث خلاف بينه وبين مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لفيسبوك بشأن الذكاء الاصطناعي عام 2017، كما هاجم جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لأمازون، بعد إعلانه مشروعا لإطلاق قمر صناعي للإنترنت والذي يمكن أن ينافس مشروعا تعمل عليه إحدى شركات ماسك المتخصصة في الفضاء وهي سبيس إكس.

 

 

مواد ذات صلة

مشكلة جديدة تواجه مستخدمي نظام «ويندوز 7» تمنعهم من إغلاق أجهزتهم

مشكلة جديدة تواجه مستخدمي نظام «ويندوز 7» تمنعهم من إغلاق أجهزتهم

مكافأة كبيرة لمن يكتشف ثغرة أمنية خطيرة في «إكس بوكس»

مكافأة كبيرة لمن يكتشف ثغرة أمنية خطيرة في «إكس بوكس»

«مايكروسوفت» تُحدد موعد إطلاق النسخة الجديدة من متصفح «إيدج»

«مايكروسوفت» تُحدد موعد إطلاق النسخة الجديدة من متصفح «إيدج»

مايكروسوفت تقرر إنهاء دعم «ويندوز 7» في هذا الموعد

مايكروسوفت تقرر إنهاء دعم «ويندوز 7» في هذا الموعد

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة