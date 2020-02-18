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«النيابة العامة» تعلن توفر وظائف شاغرة بمرتبة «ملازم تحقيق».. شروط التقديم

«النيابة العامة» تعلن توفر وظائف شاغرة بمرتبة «ملازم تحقيق».. شروط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت النيابة العامة فتح باب التقديم للمواطنين عبر موقعها الإلكتروني على وظائف شاغرة لديها للرجال على كادر الأعضاء بمرتبة “ملازم تحقيق”، اعتباراً من اليوم الثلاثاء وحتى السبت المقبل الموافق 28 جمادي الآخرة 1441هـ.

وأشارت النيابة، إلى أن الاختيار من بين المتقدمين لهذه الوظائف سيكون عن طريق اختبارات ينظمها المركز الوطني للقياس والتقويم ، واشترط الإعلان أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة بتقدير عام لا يقل عن جيد من إحدى كليات الشريعة، أو في تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادلهما، وسيخضع في حالة المعادلة لامتحان خاص يشترط أن يجتازه.

كما اشترط أن يكون المتقدم لائقاً صحياً للخدمة، وألا يكون محكوما عليه بحد أو تعزير أو بجرم مخل بالشرف والأمانة، أو صادراً بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات التي تُعقد لأجل التعيين، وألا يكون سبق أن أجرى مقابلة شخصية على وظائف كادر الأعضاء، وألا يكون موظفاً حكومياً.

 

 

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