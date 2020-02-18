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«الزعاق» يتوقع: انتهاء فترة البرودة وموجة معتدلة في هذا الموعد

«الزعاق» يتوقع: انتهاء فترة البرودة وموجة معتدلة في هذا الموعد
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تواصل – فريق التحرير:

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن تعيش المملكة أجواء برودة متوسطة خلال الأسبوعين المقبلين، تعقبها فترة برودة معتدلة.

وقال الدكتور الزعاق خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، إن فترة البرودة الشديدة انتهت، ولن يكون هناك برد شديد مثل الذي شهدته معظم مناطق المملكة قبل 10 أيام، وسندخل لمدة أسبوعين في فترة البرودة المتوسطة، ثم بعد ذلك البرودة المعتدلة.

وأشار إلى أن العقارب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول عقارب باردة، والثاني عقارب معتدلة، والثالث عقارب حارة، مبيناً أن فترة العقارب الباردة انتهت، وبدأت الآن فترة العقارب المعتدلة التي ستستمر لمدة أسبوعين، ثم تليها فترة العقارب الحارة.

وأضاف أن الناس سيشعرون خلال أيام الخميس والجمعة والسبت القادمة بالبرودة عندما يكونون خارج المنازل والأماكن المفتوحة فقط، ومَن هم بالمناطق الجنوبية سيشعرون خلال الأسابيع القادمة في فترة النهار بأن الصيف قد دخل، وفي المناطق الشمالية سيشعرون بالاعتدال التدريجي في الأجواء.

 

 

 

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