بالفيديو.. أول لقاء بين المواطن «علي الخنيزي» وابنه «موسى» المختطَف منذ 20 عاماً

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التقى المواطن علي الخنيزي بابنه موسى الذي اختطف قبل 20 عاماً، وعثر عليه مؤخراً مع امرأة في الخمسينيات من عمرها في قضية استثنائية.

ونشرت صحيفة “اليوم”، فيديو لأول لقاء بين المواطن علي الخنيزي وابنه موسى المختطف منذ 20 عاماً، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية، والتطابق التام في نتائج فحص DNA بين المختطف والوالدين.

وكانت الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية أعلنت في وقت سابق، التوصل إلى هوية شابين يبلغان من العمر 20 عاماً، بعد اختطافهما وهما “حديثي الولادة” من داخل مستشفى الولادة بالدمام، واتضح من إجراءات البحث والتحري وفحص الخصائص الحيوية «DNA» علاقة الشابين ببلاغين عن اختطاف طفلين حديثي الولادة من داخل أحد المستشفيات بمدينة الدمام.