«إنترناشيونال فاينانس» تمنح المهندس زياد أبا الخيل جائزة أفضل رئيس تنفيذي

تواصل – الرياض:

صُنِّف المهندس زياد أبا الخيل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الجزيرة كابيتال (ترخيص رقم 37- 07076) من بين الرؤساء التنفيذيين الأفضل والذين فازوا في قطاع شركات الوساطة المالية، بالاستناد إلى من حققوا نتائج متميزة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط والمساهمة في دفع عجلة نمو وتوسع قطاع الوساطة المالية في المنطقة.

وخلال حفل توزيع جوائز الرؤساء التنفيذيين للشرق الأوسط لعام 2019م، أعلنت مجلة “إنترناشيونال فاينانس” فوز وتصنيف المهندس زياد أبا الخيل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركات الجزيرة كابيتال بجائزة “أفضل رئيس تنفيذي لشركة وساطة مالية في المملكة لعام 2019م”، ويعد هذا الاختيار للمرة الثانية حيث سبق واختارته الأمانة العامة للجائزة كأفضل رئيس تنفيذي عام 2016م.

كما منحت مجلة “إنترناشيونال فاينانس” “الجزيرة كابيتال” جائزة “شركة الوساطة المالية الإسلامية الأكثر ابتكاراً في المملكة لعام 2019 م” ، لتضاف إلى قائمة الجوائز المحلية والعالمية التي حصدتها الشركة.

وفي تعليقه على الجائزة، قال أبا الخيل: نحن فخورون جدًا بهذه الجوائز والتي تعكس تقدير المؤسسات العالمية للاستراتيجية الفعالة التي تنتهجها “الجزيرة كابيتال” وتعد بمثابة اعتراف واضح بالخطوات النوعية والبرامج والمبادرات المبتكرة وأفضل الممارسات التي قمنا بتطبيقها في سياق النمو المالي القائم في المملكة توافقاً مع رؤية المملكة 2030.

كما أكد أن هذا التقدير الدولي المستمر الذي تحظى به “الجزيرة كابيتال” هو أكبر دليل على استمرار التزامنا بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا وتطبيقنا لأحدث التقنيات الفنية في قطاع الوساطة المالية، من أجل فتح آفاق تداول جديدة لعملائنا للوصول لأسواق الأوراق المالية الإقليمية والعالمية، وثمرة للاستراتيجية التي تتبناها الشركة في تقديم وإدارة منظومة متكاملة من الخدمات المالية، والحلول الاستثمارية الإسلامية ذات القيمة الفريدة والجودة العالية.

وأشار أبا الخيل إلى أن الشكر موصول إلى أمانة الجائزة وجهودها الكبيرة في العمل قدماً في دفع عجلة النمو والتوسع في قطاع الوساطة المالية في منطقة الشرق الأوسط، وأن تكون هذه الجائزة محفزة لنا في “الجزيرة كابيتال” ومواصلة جهودنا الحثيثة نحو تحقيق أعلى مستويات التميز في خدمة العملاء.