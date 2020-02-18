الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«إنترناشيونال فاينانس» تمنح المهندس زياد أبا الخيل جائزة أفضل رئيس تنفيذي

«إنترناشيونال فاينانس» تمنح المهندس زياد أبا الخيل جائزة أفضل رئيس تنفيذي
0

تواصل – الرياض:

صُنِّف المهندس زياد أبا الخيل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الجزيرة كابيتال (ترخيص رقم 37- 07076) من بين الرؤساء التنفيذيين الأفضل والذين فازوا في قطاع شركات الوساطة المالية، بالاستناد إلى من حققوا نتائج متميزة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط والمساهمة في دفع عجلة نمو وتوسع قطاع الوساطة المالية في المنطقة.

وخلال حفل توزيع جوائز الرؤساء التنفيذيين للشرق الأوسط لعام 2019م، أعلنت مجلة “إنترناشيونال فاينانس” فوز وتصنيف المهندس زياد أبا الخيل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركات الجزيرة كابيتال بجائزة “أفضل رئيس تنفيذي لشركة وساطة مالية في المملكة لعام 2019م”، ويعد هذا الاختيار للمرة الثانية حيث سبق واختارته الأمانة العامة للجائزة كأفضل رئيس تنفيذي عام 2016م.

كما منحت مجلة “إنترناشيونال فاينانس” “الجزيرة كابيتال” جائزة “شركة الوساطة المالية الإسلامية الأكثر ابتكاراً في المملكة لعام 2019 م” ، لتضاف إلى قائمة الجوائز المحلية والعالمية التي حصدتها الشركة.

وفي تعليقه على الجائزة، قال أبا الخيل: نحن فخورون جدًا بهذه الجوائز والتي تعكس تقدير المؤسسات العالمية للاستراتيجية الفعالة التي تنتهجها “الجزيرة كابيتال” وتعد بمثابة اعتراف واضح بالخطوات النوعية والبرامج والمبادرات المبتكرة وأفضل الممارسات التي قمنا بتطبيقها في سياق النمو المالي القائم في المملكة توافقاً مع رؤية المملكة 2030.

كما أكد أن هذا التقدير الدولي المستمر الذي تحظى به “الجزيرة كابيتال” هو أكبر دليل على استمرار التزامنا بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا وتطبيقنا لأحدث التقنيات الفنية في قطاع الوساطة المالية، من أجل فتح آفاق تداول جديدة لعملائنا للوصول لأسواق الأوراق المالية الإقليمية والعالمية، وثمرة للاستراتيجية التي تتبناها الشركة في تقديم وإدارة منظومة متكاملة من الخدمات المالية، والحلول الاستثمارية الإسلامية ذات القيمة الفريدة والجودة العالية.

وأشار أبا الخيل إلى أن الشكر موصول إلى أمانة الجائزة وجهودها الكبيرة في العمل قدماً في دفع عجلة النمو والتوسع في قطاع الوساطة المالية في منطقة الشرق الأوسط، وأن تكون هذه الجائزة محفزة لنا في “الجزيرة كابيتال” ومواصلة جهودنا الحثيثة نحو تحقيق أعلى مستويات التميز في خدمة العملاء.

مواد ذات صلة

الإطاحة بتشكيل عصابي بحوزته 800 ألف ريال مزيفة بالرياض (فيديو)

الإطاحة بتشكيل عصابي بحوزته 800 ألف ريال مزيفة بالرياض (فيديو)

بالفيديو.. مداهمة وكر تزوير شرائح الاتصالات تديره عمالة وافدة بالرياض

بالفيديو.. مداهمة وكر تزوير شرائح الاتصالات تديره عمالة وافدة بالرياض

الرياض.. سقوط امرأة في «فتحة خزان» أمام عمارة تحت الإنشاء

الرياض.. سقوط امرأة في «فتحة خزان» أمام عمارة تحت الإنشاء

شرطة الرياض: ضبط مواطن ومقيم امتهنا اقتحام المحلات وسرقة محتوياتها

شرطة الرياض: ضبط مواطن ومقيم امتهنا اقتحام المحلات وسرقة محتوياتها

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>