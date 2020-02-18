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مشهور «مواقع التواصل» الكوري يؤدي أول عمرة بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)

مشهور «مواقع التواصل» الكوري يؤدي أول عمرة بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)
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تواصل – مكة المكرمة:

أدى الكوري الجنوبي “لي سيونج يونغ”، أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، أول عمرة له بعد دخوله الإسلام، حيث ظهر في مقطع فيديو جديد مرتديًا ملابس الإحرام.

ونشر “لي سيونج يونغ” الذي اعتنق الإسلام قبل نحو شهرين بأحد المراكز الإسلامية في بلاده؛ عبر قناته على يوتيوب مقطع فيديو يُظهر ارتداءه ملابس الإحرام بأحد الفنادق، فيما بدا أحد الأشخاص بجواره يلقنه الأدعية باللغة العربية.

وتوجه “يونغ” عبر مطار الملك خالد بالرياض إلى جدة، ومنها إلى مكة المكرمة، حيث ظهر في المقطع وهو يؤدي مناسك العمرة.

وقال يونغ إنه يشعر بالسعادة بعد أدائه العمرة، وأنه تغيَّر كثيراً بعد تواجده بمكة المكرمة ورؤية الكعبة المشرفة، ووصف ماء زمزم بأن طعمه مختلف وهو أكثر روعة من الماء العادي، مبيناً أنه دعا الله لجميع الذين يحبونه.

يذكر أن “اليوتيوبر” الكوري زار المملكة قبل أشهر، وتنقل ما بين جدة والرياض، وبثَّ عبر قناته فيديوهات توثق رحلته، وبدأ بعدها يتعرف إلى الإسلام إلى أن اعتنقه مؤخراً.

 

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التعليقات (١)اضف تعليق

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    الله يعز الاسلام والمسلمين
    الله اكبرر