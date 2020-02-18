الصحة الكويتية تنفي تسجيل حالة إصابة بـ«كورونا»

وأوضح السند في بیان صحفي، الاثنین، إن معظم الصور والمقاطع المشار إلیھا تعود لتدریبات تجریھا وزارة الصحة الكويتية للوقوف على جاھزیة الطواقم الطبیة والفنیة.

وأكد على أن دولة الكویت لم تسجل أي إصابة بفیروس كورونا حتى الآن، داعیا المواطنین والمقیمین إلى متابعة وزارة الصحة عبر قنواتھا الرسمیة لمعرفة آخر المستجدات والتطورات، واتباع الإرشادات التوعویة والإجراءات الوقائیة الخاصة بھذا الشأن.