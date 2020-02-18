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الصحة الكويتية تنفي تسجيل حالة إصابة بـ«كورونا»

الصحة الكويتية تنفي تسجيل حالة إصابة بـ«كورونا»
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تواصل – وكالات:

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة عبدالله السند، إنه لا صحة لما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشخیص حالة مصابة بفیروس كورونا المستجد في مستشفیات البلاد.

وأكد على أن دولة الكویت لم تسجل أي إصابة بفیروس كورونا حتى الآن، داعیا المواطنین والمقیمین إلى متابعة وزارة الصحة عبر قنواتھا الرسمیة لمعرفة آخر المستجدات والتطورات، واتباع الإرشادات التوعویة والإجراءات الوقائیة الخاصة بھذا الشأن.

 

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