«العمل» تكشف عدد الصيادلة السعوديين العاملين في القطاع الخاص

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ارتفع عدد الصيادلة السعوديين العاملين في القطاع الخاص حاليا بنسبة 57 % إلى 3261 صيدلياً، مقارنة بعددهم عام 2018 البالغ 2082 صيدلياً.

ووفقاً لـ”الاقتصادية”، أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن إجمالي الممارسين لمهن الصيدلة يبلغ قرابة 24 ألفاً يشكل السعوديون منهم 13 % بنحو 3261 صيدلياً، فيما يمثل الوافدون النسبة البقية بنحو 21233 صيدلياً.

وفيما يتعلق بقرارات التوطين الجديدة في القطاع الصحي، أوضحت أن هناك فريقاً مكوناً من جهات ذات العلاقة (وزاراتي العمل والتنمية الاجتماعية والصحة وصندوق تنمية الموارد البشرية وممثلين من القطاع الخاص)، يعمل على دراسة تخصصات العاطلين للممارسين الصحيين، وتحديد المهن ذات الأولوية بناء على معلومات السوق والباحثين عن عمل.

وأصدر المهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الصحة، في وقت سابق، قراراً يقضي بتوطين تدريجي لمهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها في جميع أنشطة سوق العمل ومنافذ بيعها على مرحلتين.

وتستهدف المرحلة الأولى توطين 20% من العاملين في المهنة، وذلك اعتباراً من تاريخ 01 / 12 / 1441 هـ؛ فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30% اعتباراً من تاريخ 01 / 12 / 1442 هـ. وسيطبق هذا القرار على الكيانات التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهنة الصيدلة خمسة صيادلة فأكثر.