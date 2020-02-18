دراسة تكشف عن الآثار السلبية لزواج المواطنين من «الأجنبيات»

تواصل- فريق التحرير:

حذرت دراسة حديثة أجرتها جمعية “أواصر” لرعاية الأسر السعودية بالخارج، من ظاهرة زواج المواطنين العشوائي من الخارج والآثار المترتبـة على الفرد والمجتمع والدولة، مشيرة إلى أنها غالبًا ما تنتهي بتمزق العائلة ويصبح الأبناء ضحايا لهذه العلاقة غير المتوازنة.

وكشفت الدراسة التي أُجريت بعنوان “أضرار الزواج العشوائي من الخارج”، النتائج السلبية والأضرار التي تلحق بطرفي العلاقة من الزوجين، وآثارها على الأبناء الذين يُصبحون ضحايا نتيجةً لهذا الزواج غير المتكافئ، والذي غالبًا ما يؤدي إلى تمزق العائلة لاعتبارات مجتمعية أو ثقافية أو قانونية نظامية تتعلق بحصول الزوج على الموافقات الرسمية للزواج من الخارج.

وأضافت أن هنالك آثارًا سلبية ناتجة عن عزوف الشباب عن الزواج من مواطنات ونتائجه على التركيبة المجتمعية والتي تولدت عنها ظواهر مجتمعية أخرى منها ارتفاع معدلات العنوسة لدى الفتيات، ما يزيد من مشاكل المجتمع.

وبنت الدراسة استنتاجاتها على وقائع وشواهد لقصصٍ وأحداثٍ واقعية وقعت في دولٍ عدة قام خلالها مواطنون بالزواج من غير سعوديات دون العودة للأنظمة الرسمية ومراجعة الشروط والقوانين المنظمة لهذا الزواج، وترتب عليه أن وقع هؤلاء الأشخاص وزوجاتهم وأولادهم في إشكالات عديدة معيشية، وأخرى اجتماعية، وثقافية.

ولا تقلّ الآثار الثقافية والنفسية والفكرية التي يتعرض لها أبناء المواطنين من غير سعوديات في الخارج بين ما يعيشونه وينشؤون عليه في تلك الدول، وبين البيئة الجديدة التي ينتقلون إليها وتحكمها ضوابط الدين والعادات والتقاليد المختلفة شكلاً وموضوعًا، مما يجعل هذا الابن، ذكرًا أو أنثى، في حالة عدم استقرار أحيانًا نتيجةً للبيئتين المتناقضتين، وما يترتب عليه من آثار نفسيةً سلبيةً تنعكس على استقراره واستقرار المجتمع.