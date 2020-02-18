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«هيئة الاتصالات» تُبشر مستخدمي الواتساب بشأن تفعيل خاصية المكالمات

«هيئة الاتصالات» تُبشر مستخدمي الواتساب بشأن تفعيل خاصية المكالمات
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تواصل – الرياض:

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن عودة خاصية الاتصال عبر تطبيق «واتساب» بمجرد انتهاء الإجراءات التنظيمية لتشغيلها، وذلك حسبما صرح به مدير العلاقات العامة بالهيئة علي المطيري، في حديثه لبرنامج «الراصد» على قناة «الإخبارية».

وأرجع المطيري المشكلات في خاصية الاتصال على “واتساب” لمجموعة من الإجراءات التي لم يوضح طبيعتها، مشيرا إلى أن كل تطبيقات التواصل الأخرى متاحة.

كما نفى المطيري ما يتردد عن بطء سرعة الإنترنت في ‏غالبية مناطق المملكة، مستشهداً بتحسن ترتيب المملكة عالميا في سرعة الإنترنت من المركز 47 بداية 2019 إلى المركز 13 ‏في نهايته.

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