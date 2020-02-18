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توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية مُمطرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية مُمطرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
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تواصل- فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على شمال وشمال غرب المملكة، في حين تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على حائل والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على النصف الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

 

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