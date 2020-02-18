بالفيديو.. مداهمة وكر تزوير شرائح الاتصالات تديره عمالة وافدة بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

داهمت شرطة منطقة الرياض، الاثنين، وكرا لتزوير شراح الاتصالات وتمكنت من ضبط تشكيل عصابي امتهن بيع شرائح الاتصالات بطريقة مخالفة.

ووثق مقطع فيديو، نشره حساب “السناب الأمني” من داخل الموقع، مبالغ مالية كبيرة حصيلة بيع الشرائح المخالفة، وأجهزة قراءة بصمات.

كما صادرت الجهات الأمنية داخل المقر هويات وطنية وإقامات ووكالات شرعية وتفاويض لأشخاص يتم بيع الشرائح بأسمائهم دون علمهم.

وعثرت الشرطة داخل المقر على مخبأ سري تستخدمه العصابة لإخفاء الشرائح والأموال، في حال تعرض الموقع لأي مداهمة.