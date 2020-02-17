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«التعليم» تكشف موعد إغلاق خدمات النقل الداخلي والخارجي وتحديث البيانات

«التعليم» تكشف موعد إغلاق خدمات النقل الداخلي والخارجي وتحديث البيانات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم أن نظام نور سيُغلق يوم الخميس المقبل الموافق 26 /6 /1441 خدمات النقل الداخلي والخارجي وتحديث البيانات واعتمادها للعام الجاري 1441هـ.

وأوضحت الوزارة أنه بعد هذا التاريخ لن يتمكن المتقدم أو المتقدمة من إدخال الرغبات أو إجراء أي تعديل على بياناتهم، مؤكدة أنه لا يمكن قبول طلب العدول بعد إعلان الحركة، وأنه بالإمكان الانسحاب الآن من الحركة عن طريق حذف جميع الرغبات قبل إغلاق النظام.

ولفتت إلى أن من لم يحدّث بياناته فستتم إحالته إلى جهة الاختصاص للتعامل معه وفق الأنظمة واللوائح المعدة لذلك.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك عدد من النقاط المهمة يجب على المتقدم أو المتقدمة الانتباه لها ومراعاتها جيداً لاعتماد الطلب بشكل صحيح، ومنها ما يلي:

– الدخول على “خيارات”، واعتماد طلب تعديل البيانات، وعدم تركه معلقاً.
– ضرورة طباعة استمارة النقل والإقرار حسب التاريخ المحدد لها وختمها والاحتفاظ بها بعد رفعها على النظام.
– التأكد من سلامة البيانات المدخلة مسؤولية المتقدم أو المتقدمة.
– على طالبي لم الشمل التأكد من اعتماد الطلب من الطرفين ومن الرئيس المباشر، وإلا فسوف يتم التعامل معه على أنه طلب نقل خارجي مستقل.
– التعامل مع الأداء الوظيفي والغياب كما هو مرصود بالنظام لحظة الإغلاق.

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