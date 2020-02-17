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نتائج غير متوقعة.. تطور جديد في علاج المصابين بفيروس «كورونا»

نتائج غير متوقعة.. تطور جديد في علاج المصابين بفيروس «كورونا»
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تواصل – وكالات:

كشف علماء صينيون عن نتائج مشجعة حققها عقار مضاد للملاريا في المعركة ضد فيروس كورونا الجديد.

ووجد علماء صينيون استنادا على تجارب سريرية، أن “كلوروكين الفوسفات”، وهو عقار مضاد للملاريا، أثبت نتائج إيجابية مع المصابين بكورونا، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”.

وقالت صن يانرونغ، نائبة رئيس المركز الوطني الصيني لتطوير التكنولوجيا الحيوية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا، إن العلماء اقترحوا إدراج العقار ضمن قائمة الأدوية التي يجري دراستها للقضاء على كورونا، وإخضاعه لمزيد من البحوث بأسرع وقت ممكن.

وأظهرت أحدث البيانات بخصوص انتشار كورونا في الصين، بأن عدد وفيات الفيروس وصل إلى 1770 حالة وفاة من بين 70548 حالة مؤكدة في البر الرئيسي للبلاد.

وأشارت البيانات المتعلقة بالفيروس من مختلف أنحاء العالم إلى أن عدد المصابين به بلغ 71 ألفا و810 أشخاص، في حين تمكن 11 ألفا و188 شخصا من التماثل للشفاء من الفيروس.

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