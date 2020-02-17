الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تفاصيل طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات «MVNO»

تفاصيل طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات «MVNO»
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تفاصيل طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) في المملكة، من خلال الوثيقة التي نشرتها على موقعها الرسمي.

وتطرقت الوثيقة إلى الموضوعات المتعلقة حول الترخيص، بعد أن قامت بتبويبها عبر مجموعة من النقاط والمحاور ومن أبرزها ما يتعلق بأحوال الاتحاد والشركاء، وما يتصل بمقدم الخدمة صاحب البنية التحتية “المضيف”، والمقابلات المالية، مبينة كل ما يتعلق بالتراخيص والأنظمة، والبنية التحتية، والآليات المتبعة في الترقيم، وفي تقديم الخدمات الافتراضية، وغيرها.

وأشارت الهيئة إلى إتاحة تقديم طلبات المنافسة للحصول على الترخيص وفق المتطلبات الواردة في الوثيقة المنشورة على موقعها في موعد أقصاه الساعة 3:00 عصراً من يوم الأحد 17 /9/ 1441هـ الموافق (10 /5/ 2020م).

وأوضحت “هيئة الاتصالات” في وقت سابق أن طرح ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) سيساهم في تعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع، كما يمثل دعماً لمشاريع ريادة الأعمال، وتحفيزاً للابتكار والتنوع في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

مواد ذات صلة

بالخطوات.. هيئة الاتصالات توضح طريقة معرفة التطبيقات الأكثر استهلاكا للإنترنت

بالخطوات.. هيئة الاتصالات توضح طريقة معرفة التطبيقات الأكثر استهلاكا للإنترنت

«هيئة الاتصالات» تكشف عن الشركات الأكثر تحسنا في خدمات الإنترنت

«هيئة الاتصالات» تكشف عن الشركات الأكثر تحسنا في خدمات الإنترنت

مع بدء التطبيق.. تعرف على ضوابط تقديم خدمة التوصيل عبر المنصات الإلكترونية

مع بدء التطبيق.. تعرف على ضوابط تقديم خدمة التوصيل عبر المنصات الإلكترونية

السيرة الذاتية لـ «محمد التميمي» محافظ هيئة الاتصالات الجديد

السيرة الذاتية لـ «محمد التميمي» محافظ هيئة الاتصالات الجديد

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة